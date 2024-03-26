حصاد أول محصول من بذور الأرز في 6 دول أفريقية ضمن مشروع حزام الأرز الكوري

Photo : YONHAP News

تم حصاد أول محصول من بذور الأرز في إطار مبادرة "حزام الأرز" الكورية التي تم إطلاقها العام الماضي للمساعدة على تعزيز إنتاج الأرز في ثماني دول إفريقية.ووفقا لوزارة الزراعة وإدارة التنمية الريفية الكورية أمس الاثنين، تم حصاد إجمالي 2231 طنا من بذور الأرز في ست دول إفريقية، هي: غينيا وأوغندا وغانا وغامبيا والكاميرون والسنغال. وسوف يتم توفير البذور المحصودة للمزارع المحلية أو المجموعات الضعيفة من خلال التشاور مع تلك البلدان.وضمن المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها كوريا الجنوبية، يدعو مشروع حزام الأرز إلى إنشاء مجمعات لإنتاج بذور الأرز في ثمانية بلدان أفريقية لإنتاج أصناف أرز عالية الإنتاجية وتوزيعها على المزارعين المحليين.وتخطط وزارة الزراعة للتوسع تدريجيا في إنتاج بذور الأرز لإنتاج عشرة آلاف طن سنويا اعتبارا من عام 2027 وتوزيعها على المزارع المحلية من أجل توفير إمدادات مستقرة من الغذاء لما يصل إلى 30 مليون شخص في الدول الأفريقية.كما قررت الوزارة تعزيز التواصل مع كل دولة أفريقية من خلال إنشاء "مكتب المساعدات الإنمائية الرسمية" في غانا والدول الكبرى.