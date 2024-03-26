تدهور معنويات المستهلكين في كوريا خلال شهر مارس بسبب ارتفاع الأسعار

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تدهورت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر مارس بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وتباطؤ الاستهلاك المحلي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك المركب انخفض بمقدار 1.2 نقطة في شهر مارس الجاري مقارنة بالشهر الماضي ليصل إلى 100.7 نقطة، متجاوزا مستوى 100 نقطة، وهو ما يدل على إلى أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وأرجع البنك المركزي الكوري هذا الانخفاض الطفيف إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الزراعية وتباطؤ الطلب المحلي.وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات المستهلكين فيما يتعلق بسعر الفائدة الرئيسي بنقطتين على أساس شهري إلى 98 نقطة في مارس، في حين ارتفع مؤشر أسعار المساكن بثلاث نقاط إلى 95 نقطة.وبلغ مستوى التضخم المتوقع للعام القادم 3.2 في مارس، بزيادة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير.