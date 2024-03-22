إقامة مهرجان هالليو في دبي الشهر القادم

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من المتوقع أن يقام مهرجان "كي- كالتشر"، أي ثقافة الموجة الكورية هالليو، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر أبريل القادم.وصرح "منتدى الشركات الناشئة العالمية" اليوم بأنه سينظم الدورة الأولى من مهرجان "كي كالتشر" لعام 2024 في فندق "فندق أرجان" في مدينة دبي للإعلام خلال يومي 12 و13 من شهر أبريل القادم.وفي عرض أزياء سيقام في اليوم الأول من المهرجان، سيتم تقديم أزياء كورية تقليدية، "هان بوك"، من تصميم الفنانة الكورية "هوانغ اي سُل" الرئيسة التنفيذية لشركة "ري سُل" الكورية للأزياء، كما سيتم عرض أعمال لسبعة مصممين غير كوريين يقيمون في دبي، من بينهم المصمم "وليد عطا الله".ومن المتوقع أن تضفي فرقة أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب جوا احتفاليا على المهرجان من خلال عزف أغنية "آريرانغ" الكورية التقليدية وبغض أغاني كي بوب.وقالت إدارة المنتدى إنها وجهت دعوات خاصة لحوالي 50 شخصية من الدوائر السياسية والاقتصادية والتصميمية والثقافية في دبي، لحضور عرض الأزياء.وفي اليوم الثاني من المهرجان ستنظم الشركات الكورية العاملة هناك جلسة حوارية مع العملاء المحتملين حول الاستثمار في المحتويات الكورية.