منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم يفوز على منتخب تايلاند في تصفيات كأس العالم

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تغلب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على منتخب تايلاند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة أقيمت بينهما أمس الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم.وحقق المنتخب الكوري بقيادة المدرب المؤقت "هوانغ سون هونغ" فوزه الرابع في مباراته ضمن المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم لعام 2026، على ملعب "راجا مانغالا" في تايلاند.وسجل اللاعب "لي جيه سونغ" أول أهداف المباراة في الدقيقة 19 بعد تمريرة عرضية من "تشو جو سونغ"، قبل أن يسجل كابتن الفريق "سون هُنغ مين" هدفا في ختام الشوط الأول بمساعدة "لي كانغ إين". ثم أضاف اللاعب البديل "باك جين صوب" هدفا آخر في الشوط الثاني، ليحقق المنتخب الكوري الفوز على نظيره التايلاندي بثلاثة اهداف.وبذلك تصدرت كوريا الجنوبية المجموعة الثالثة بعد حصولها على ثلاث نقاط من هذه المباراة، بثلاثة انتصارات وتعادل واحد، وهي في طريقها للتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات.