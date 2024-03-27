الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الرياضة

منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم يفوز على منتخب تايلاند في تصفيات كأس العالم

Write: 2024-03-27 11:28:38

منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم يفوز على منتخب تايلاند في تصفيات كأس العالم

Photo : KBS News

تغلب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على منتخب تايلاند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة أقيمت بينهما أمس الثلاثاء ضمن تصفيات كأس العالم.
وحقق المنتخب الكوري بقيادة المدرب المؤقت "هوانغ سون هونغ" فوزه الرابع في مباراته ضمن المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم لعام 2026، على ملعب "راجا مانغالا" في تايلاند.
وسجل اللاعب "لي جيه سونغ" أول أهداف المباراة في الدقيقة 19 بعد تمريرة عرضية من "تشو جو سونغ"، قبل أن يسجل كابتن الفريق "سون هُنغ مين" هدفا في ختام الشوط الأول بمساعدة "لي كانغ إين". ثم أضاف اللاعب البديل "باك جين صوب" هدفا آخر في الشوط الثاني، ليحقق المنتخب الكوري الفوز على نظيره التايلاندي بثلاثة اهداف.
وبذلك تصدرت كوريا الجنوبية المجموعة الثالثة بعد حصولها على ثلاث نقاط من هذه المباراة، بثلاثة انتصارات وتعادل واحد، وهي في طريقها للتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;