زيادة حجم الصادرات الكورية في فبراير وللشهر السادس على التوالي

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شهد حجم صادرات كوريا الجنوبية زيادة للشهر السادس على التوالي في فبراير الماضي، بفضل انتعاش صناعة أشباه الموصلات.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أن مؤشر حجم الصادرات في فبراير بلغ 121.46 نقطة، بزيادة نسبتها 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات أجهزة الكمبيوتر والمعدات البصرية سجل زيادة بنسبة 29.9%، فيما شهد حجم صادرات المنتجات الخشبية والورقية زيادة بنسبة 10.2%.أما مؤشر قيمة الصادرات فبلغ 124.24 نقطة في فبراير، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك زيادة للشهر الخامس على التوالي.وقال التقرير إن مؤشر حجم الواردات في فبراير شهد انخفاضا بنسبة 9.7%، كما انخفض مؤشر قيمة الواردات بنسبة 13.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ مؤشر صافي شروط التبادل التجاري للسلع لكوريا الجنوبية 87.19 نقطة في فبراير، بزيادة نسبتها 4.3%، مسجلا بذلك ارتفاعا لـ9 أشهر متتالية.