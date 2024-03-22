كوريا تسعى لإدراج هان جي ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي

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تسعى كوريا الجنوبية لإدراج تقنية إنتاج الورق التقليدي الكوري "هان جي" وثقافته، ضمن قائمة التراث الثقافي البشري غير المادي لليونسكو.وقالت هيئة التراث الثقافي الكورية اليوم الاثنين إنها قدمت طلبا لمنظمة اليونسكو لإدراج ورق هان جي الكوري ضمن قائمة التراث الثقافي البشري غير المادي.يشار إلى أن هان جي هو ورق كوري تقليدي مصنوع من شجر التوت، أي "تاك نامو" باللغة الكورية.وقد قامت كوريا الجنوبية بتعيين صانعي ورق هان جي كتراث ثقافي وطني غير مادي.ومن المقرر أن تتخذ منظمة اليونسكو قرارا بشأن إدراج ورق هان جي الكوري ضمن قائمة التراث الثقافي البشري غير المادي في شهر ديسمبر من عام 2026، بعد خضوع الطلب الكوري للمراجعة من قبل أمانة اليونسكو وهيئة التقييم التابعة لها.