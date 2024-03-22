واشنطن تدرس عقد قمة كورية أمريكية يابانية على هامش قمة الناتو في يوليو

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نقل تقرير نشرته وكالة كيوديو اليابانية للأنباء أمس الأحد عن مصادر دبلوماسية قولها إن الولايات المتحدة تنسق حاليا خطة لعقد قمة كورية أمريكية يابانية على هامش قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، المقرر انعقادها في واشنطن في شهر يوليو القادم.وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتم في تلك القمة تناول القضايا المتعلقة بتعزيز الاستعدادات الدفاعية للقوات الكورية والأمريكية واليابانية، وتسهيل تبادل المعلومات بينها، وتوسيع التعاون في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى سبل مواجهة التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة تسعى لزيادة التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان في مجال أمن الاقتصاد، من خلال إنشاء سلسلة توريد للمواد الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات، لمواجهة الضغوط الاقتصادية الصينية.وكان قادة الدول الثلاث قد اتفقوا في قمة كامب ديفيد التي عقدت في شهر أغسطس من العام الماضي، على عقد قمة بينهم مرة واحدة على الأقل سنويا.