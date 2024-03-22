الحكومة الكورية تدعم تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للخارج

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قررت الحكومة الكورية دعم تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى الخارج من خلال إنشاء هيئة استشارية ذات صلة في السفارات الكورية، وتعزيز استخدام الشبكات الدبلوماسية.جاء هذا القرار في مذكرة عمل خاصة بدعم تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للخارج تم توقيعها اليوم الاثنين بين وزارة الخارجية ووزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.وبموجب المذكرة الموقعة، ستعمل الوزارتان على إنشاء وتشغيل هيئات استشارية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات بين الوزارتين والبعثات الدبلوماسية الكورية في الخارج، وزيادة التبادلات البشرية، وتقديم المساعدات الإنمائية الرسمية.وسوف تقوم البعثات الدبلوماسية الكورية في تونس وسان فرانسيسكو وسياتل وفيتنام وهوتشي مين وسنغافوره والمملكة العربية السعودية، بتقديم دعم لإنشاء شركات ناشئة في تلك الدول والمدن خلال هذا العام.