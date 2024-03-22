سون هُنغ مين يسجل هدفه الـ15 في الدوري الإنغليزي هذا الموسم

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سجل اللاعب الكوري "سون هُنغ مين" مهاجم فريق "توتنهام هوتسبير" هدف الفوز الحاسم لفريقه في مباراة أقيمت ضمن الدوري الإنغليزي الممتاز ضد فريق "لوتون تاون"، أول من أمس السبت.وسجل كابتن الفريق في الشباك في الدقيقة 41 من الشوط الثاني ضمن المباراة التي أقيمت على ملعب نادي "توتنهام هوتسبر" في لندن، ليكسر التعادل مقابل هدف، ليساعد فريقه على تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.وجاء هدف الفوز، الذي يعد الهدف الخامس عشر لـ"سون" هذا الموسم، بعد أن سجل هدفا في كل من مباراتي تصفيات كأس العالم أمام منتخب تايلاند يومي 21 و26 من شهر مارس الماضي.وبهذا الهدف الأخير يكون "سون" قد أصبح في المركز الرابع من حيث عدد الأهداف هذا الموسم متعادلا مع اللاعب المصري "محمد صلاح" لاعب فريق "ليفربول"، واللاعب "جارود بوين" من فريق "وست هام يونايتد"، بينما يتصدر "إيرلينغ هالاند" لاعب فريق "مانشستر سيتي" القائمة برصيد 18 هدفا.وقد انتقل "سون" أيضا إلى المراكز الخمسة الأولى من بين أفضل الهدافين على الإطلاق للنادي بهدفه رقم 160 مع "توتنهام".