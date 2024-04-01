زيادة قيمة الصادرات الكورية للشهر السادس في مارس

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زادت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية بأكثر من ثلاثة بالمائة على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، مسجلة نموا للشهر السادس على التوالي.وبحسب بيانات أولية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 56.56 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة 3.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.وارتفعت قيمة صادرات أشباه الموصلات إلى أعلى مستوى لها خلال عامين عند 11.7 مليار دولار في مارس، مسجلة نموا للشهر الخامس على التوالي. وانخفضت شحنات السيارات بنسبة خمسة بالمائة على أساس سنوي في مارس، لتتراجع للشهر الثاني على التوالي. وزادت الشحنات الصادرة إلى الولايات المتحدة بنسبة 11.6%، والصين بنسبة 0.4%.وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 52.28 مليار دولار في الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.28 مليار دولار.وبذلك يكون الميزان التجاري الكوري قد سجل فائضا لمدة عشرة أشهر متتالية منذ يونيو الماضي.