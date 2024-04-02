رصد أول تفتح لزهور الكرز في سيول

Photo : KBS News

تم رصد أول تفتح لزهور الكرز هذا العام في سيول، أمس الاثنين.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تفتح زهور الكرز هذا العام جاء متأخرا بمقدار أسبوع عن العام الماضي، ولكن أيضا قبل أسبوع من متوسط مواعيد تفتحها خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2020.وكان يوم 24 مارس 2021 هو أقرب تاريخ شوهدت فيه أزهار الكرز لأول مرة في العاصمة الكورية سيول منذ عام 1922، عندما بدأ تجميع البيانات ذات الصلة بتفتح زهور الكرز.وتقول هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه يتم اعتبار أن زهور الكرز قد بدأت في التفتح عندما يتم اكتشاف تفتح ثلاث زهور على الأقل على فرع شجرة معينة في محطة الأرصاد الجوية الواقعة في منطقة "جونغ نو" في سيول.