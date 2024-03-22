الحكومة الكورية تنظم برنامجا مخصصا لعاملات المنازل الأجنبيات

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ستنظم الحكومة الكورية الجنوبية قريبا برنامجا تعليميا مدته أربعة أسابيع لـ100 من عاملات المنازل من بلدان أخرى، اللاتي سيعملن في منازل في العاصمة سيول، وذلك على أساس تجريبي.ووفقا لوزارة العمل أمس الاثنين، فإن الأجنبيات الحاصلات على تأشيرة "إي 9" من الفلبين ودول أخرى سيخضعون لبرنامج مدته أربعة أسابيع تنظمه هيئة تنمية الموارد البشرية الكورية، بعد حصولهن على تدريب وظيفي لمدة ثلاثة أيام. ويشمل هذا البرنامج تعليم الثقافة الكورية بالإضافة إلى التدريب على العمل المنزلي ومهارات مجالسة الأطفال.وخلال فترة الأربعة أسابيع، ستحصل العاملات الأجنبيات على مقدار معين من بدل التدريب الذي لا يتجاوز الحد الأعلى بنسبة 150% من الحد الأقل للأجور.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة العمل في وقت سابق عن خطط لتوسيع التدريب الوظيفي المتخصص والبرامج المتعلقة بالسلامة الصناعية حسب أنواع الصناعة، وسط زيادة الطلب على العمال الأجانب المهرة الذين يحملون تأشيرات "إي 9".وفي العام الماضي، قدمت الوزارة مثل هذه البرامج للأجانب العاملين في صناعات بناء السفن التي عانت من نقص خطير في القوى العاملة وكانت في حاجة إلى عمال مهرة.