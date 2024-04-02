سيول تعرب عن الأمل في إبرام سريع لاتفاقية مشاركة اقتصادية مع منغوليا

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التقى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" مع نظيره المنغولي "أو يون إردن لوسانام سراي" في سيول أمس الاثنين، حيث أعرب عن أمله في أن يتبنى البلدان بسرعة اتفاقية للمشاركة الاقتصادية.وأعرب هان أيضا عن توقعاته بأن مثل هذه الاتفاقية، التي يجري التفاوض بشأنها حاليا، سوف تعزز الأساس المؤسسي للتعاون الاقتصادي الثنائي. وأشار هان إلى أن حجم التجارة بين كوريا الجنوبية ومنغوليا بلغ 540 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، متوقعا أن يعمل البلدان على توسيع التجارة والاستثمار بينهما.ومن جانبه أعرب المسؤول المنغولي عن عزم بلاده تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية، التي وصفها بأنها شريك تعاون اقتصادي رئيسي في المنطقة.وفي الوقت نفسه، نقل هان كلمات مواساة إلى الشعب المنغولي الذي يعاني حاليا من موجة برد خطيرة، بينما قال رئيس الوزراء المنغولي إن المساعدات الإنسانية التي قدمتها كوريا الجنوبية كانت بمثابة دعم كبير للشعب المنغولي.