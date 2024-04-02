ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 3.1% خلال شهر مارس

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ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأكثر من 3% للشهر الثاني على التوالي في شهر مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفاكهة وعدم استقرار أسعار النفط.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 113.94 نقطة في شهر مارس، بزيادة 3.1% على أساس سنوي.وتباطأ معدل التضخم إلى 2.8% في يناير قبل أن يرتفع فوق مستوى 3% ليصل إلى 3.1% في شهر فبراير.واتسع الارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية إلى 11.7% في شهر مارس، مع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 20.5% على أساس سنوي.وعلى وجه الخصوص، قفزت أسعار التفاح بنسبة 88.2% في مارس مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر نمو منذ يناير 1980 عندما بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة.كما ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 1.2% على أساس سنوي بسبب عدم استقرار أسعار النفط. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 2.4% في شهر مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.