تجاوز عدد السيارات الكهربائية في كوريا مستوى 500 ألف

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تجاوز العدد التراكمي للسيارات الكهربائية المسجلة في كوريا الجنوبية مستوى 500 ألف في العام الماضي، كما تجاوز عدد أجهزة شحن السيارات الكهربائية الموزعة محليا 300 ألف لأول مرة، وهو ما يعني أن هناك جهازا واحدا من أجهزة الشحن لكل 1.8 سيارة كهربائية.ومع ذلك، أظهر معدل نمو عدد السيارات الكهربائية وأجهزة الشحن تباطؤا خلال العاميْن الماضيين.وقال تقرير صادر عن جمعية صناعة السيارات الكورية إن العدد التراكمي للسيارات الكهربائية الموزعة في الفترة من عام 2017 الذي بدأ فيه جمع إحصاءات السيارات الكهربائية رسميا، وحتى العام الماضي، قد بلغ 543 ألفا و900، بزيادة نسبتها 39.5% مقارنة بعام 2022 الذي كان قد بلغ فيه 389 ألفا و855.يشار إلى أن العدد التراكمي للسيارات الكهربائية الموزعة محليا كان قد بلغ 134 ألفا و962 في عام 2020 ليتجاوز مستوى 100 ألف لأول مرة، ثم ظل يحقق نموا بحوالي 100 ألف أو أكثر سنويا.ومع ذلك، انخفض معدل نمو عدد السيارات الكهربائية في العام الماضي بنسبة 29% مقارنة بـ68.5% في عام 2022.وحتى العام الماضي، بلغ عدد أجهزة الشحن 305 آلاف و309 أجهزة، حيث تجاوز مستوى 300 ألف لأول مرة، بعد أن زاد بنسبة 48.8% مقارنة بعام 2022.ومع ذلك، انخفض معدل الزيادة في أجهزة الشحن بنسبة 43.5% مقارنة بالعام السابق.ورغم أن عدد السيارات الكهربائية وأجهزة الشحن ظل يتزايد بحوالي 100 ألف سنويا، إلا أن معدل النمو تباطأ خلال العاميْن الماضيين.وبالإضافة إلى ذلك، تبين أن متوسط ​​الوقت الذي يستغرقه شحن سيارة كهربائية واحدة بالكامل هو 9.8 ساعة.وقال مسؤول في الصناعة إنه يبدو أن البنية التحتية الأساسية للشحن أصبحت مجهزة بشكل أفضل، لكن هناك حاجة لإنشاء المزيد من الشواحن القريبة من المساكن وأماكن العمل.