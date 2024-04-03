سيول تعرب عن الأسف للفيتو الروسي ضد استمرار لجنة مراقبة كوريا الشمالية

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أعرب سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" عن "الأسف العميق" لاستخدام روسيا حق النقض، فيتو، ضد قرار تمديد ولاية اللجنة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.وفي اجتماع مع الصحفيين في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء، ندد السفير باستخدام موسكو لحق النقض، ووصفه بأنه "عمل غير مسؤول يقوض الثقة الدولية في مجلس الأمن الدولي ونظام العقوبات التابع للأمم المتحدة، الذي تدعمه روسيا نفسها".وقال السفير "تشو" إن الخطوة الروسية تعتبر مثالا على التوافق الوثيق بين بيونغ يانغ وموسكو، والذي له تأثير سلبي ليس فقط على الأمن في شبه الجزيرة الكورية وأوربا، ولكن أيضا على الأمم المتحدة والنظام الدولي لمنع الانتشار.وأكد السفير الكوري الجنوبي أن سيول ستواصل التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي من خلال التنفيذ الصارم للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، كما ستواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في هذه العملية.وحث تشو روسيا على وقف كل أشكال التعاون غير القانوني مع كوريا الشمالية، بما في ذلك التعاون العسكري الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والوفاء بالتزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن.