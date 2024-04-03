انتعاش احتياطي كوريا الجنوبية من العملات الأجنبية في مارس

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زادت احتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بأكثر من 3.5 مليار دولار في شهر مارس الماضي لتنتعش للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن الاحتياطي الكوري من العملات الأجنبية قد بلغ 419.25 مليار دولار أمريكي حتى نهاية مارس، بزيادة قدرها 3.51 مليار دولار عن الشهر الأسبق.وأوضح تقرير البنك المركزي أن زيادة المكاسب من الاستثمارات والودائع عوضت انخفاض قيمة الأصول غير الدولارية، مع ارتفاع قيمة العملة الأمريكية.يذكر أنه حتى نهاية فبراير، أصبحت كوريا الجنوبية تاسع أكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا والهند وروسيا.