كوريا الأولى عالميا في طلبيات بناء السفن في الربع الأول من هذا العام

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استطاعت كوريا الجنوبية احتلال المركز الأول عالميا من حيث قيمة طلبيات بناء السفن في الربع الأول من هذا العام، متغلبة على الصين.ونقلت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية عن تقرير صادر عن شركة "كلاركسون ريسيرش" البريطانية المتخصصة في تحليل أسواق الشحن العالمية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي قيمة الطلبيات التي حصلت عليها الشركات الكورية لبناء السفن بلغ 13.6 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 41.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الطلبيات التي حصلت عليها الشركات الصينية في الربع الأول من هذا العام 12.6 مليار دولار.وتعد قيمة الطلبيات التي حصلت عليها كوريا الجنوبية في الربع الأول من هذا العام 45.5% من إجمالي قيمة الطلبيات التي كانت قد حصلت عليها في العام الماضي بأكمله.وأشار التقرير إلى أن الصين جاءت في المركز الأول من حيث حجم الطلبيات المتراكمة في الربع الأول بـ4 ملايين و490 ألف طن مكافئ، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتلتها كوريا الجنوبية بـ4 ملايين و449 ألف طن مكافئ، بزيادة نسبتها 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.