توقعات بفوائد اقتصادية كبرى لكوريا بسبب الذكاء الاصطناعي

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توقع تقرير صادرعن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات الكورية أن يسهم إدخال الذكاء الاصطناعي في تحقيق فوائد اقتصادية لكوريا الجنوبية بقيمة تزيد عن 300 تريليون وون، أي حوالي 222 مليار دولار، في غضون 3 أعوام.وقال التقرير إنه من المتوقع أن تبلغ الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على جميع المجالات، بما في ذلك التصنيع والرعاية الطبية والتمويل، 310 تريليونات وون حتى عام 2026، بينما سيصل إجمالي الزيادة في المبيعات السنوية من خلال إطلاق منتجات جديدة لتقارب الذكاء الاصطناعي إلى 123 تريليون وون، وإجمالي حجم الانخفاض في التكاليف السنوية نتيجة للأتمتة والكفاءة إلى 187 تريليون وون.وأشار التقرير إلى أن الزيادة في المبيعات الناتجة عن تطبيق الذكاء الاصطناعي مرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي إضافي بنسبة 1.8% في المتوسط ​​سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة.بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى تحسين الجودة العامة للحياة، بما في ذلك تقليل وقت السفر بالسيارات، وتخفيض معدلات الجرائم، وتقصير ساعات العمل.وتقول الحكومة إن كوريا الجنوبية سوف تتمكن من خلال الذكاء الاصطناعي من التغلب على القيود الهيكلية التي تواجه تباطؤ النمو، وانخفاض معدلات المواليد، والشيخوخة وتحقيق قفزة اقتصادية إلى الأمام.ولتحقيق هذه الغاية، ستنفذ الحكومة الكورية 4 مشروعات استراتيجية رئيسية من أجل دخول كوريا ضمن أكبر ثلاث دول في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الولايات المتحدة والصين، بحيث تشمل تلك المشروعات الابتكار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي، وتسريع تحول الذكاء الاصطناعي عبر التصنيع والخدمات، وإدخال الذكاء الاصطناعي إلى الحياة اليومية للناس.