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الاقتصادية

توقعات بفوائد اقتصادية كبرى لكوريا بسبب الذكاء الاصطناعي

Write: 2024-04-04 14:40:15Update: 2024-04-04 16:26:06

توقعات بفوائد اقتصادية كبرى لكوريا بسبب الذكاء الاصطناعي

Photo : KBS News

توقع  تقرير  صادرعن  وزارة العلوم  وتكنولوجيا  المعلومات  الكورية أن  يسهم  إدخال  الذكاء الاصطناعي  في  تحقيق  فوائد  اقتصادية لكوريا الجنوبية بقيمة تزيد عن  300  تريليون  وون،  أي حوالي   222  مليار  دولار، في  غضون  3  أعوام.
وقال التقرير إنه  من  المتوقع  أن  تبلغ  الفوائد الاقتصادية  الناتجة  عن  تطبيق  الذكاء الاصطناعي  التوليدي  على  جميع  المجالات، بما  في  ذلك  التصنيع  والرعاية الطبية  والتمويل،  310  تريليونات  وون  حتى  عام  2026، بينما سيصل  إجمالي الزيادة   في   المبيعات  السنوية من  خلال  إطلاق  منتجات  جديدة  لتقارب  الذكاء الاصطناعي  إلى  123  تريليون  وون،  وإجمالي  حجم  الانخفاض  في  التكاليف  السنوية نتيجة   للأتمتة  والكفاءة إلى  187  تريليون وون.
وأشار التقرير إلى أن  الزيادة في  المبيعات  الناتجة عن  تطبيق  الذكاء الاصطناعي  مرتبطة  بالناتج المحلي  الإجمالي،  مما سيؤدي إلى   نمو  اقتصادي إضافي  بنسبة  1.8%  في  المتوسط ​​سنويا  خلال  السنوات الثلاث  القادمة.
بالإضافة  إلى  ذلك،  من  المتوقع  أن  يؤدي  استخدام تكنولوجيا  الذكاء  الاصطناعي إلى  تحسين  الجودة العامة  للحياة،  بما في ذلك  تقليل  وقت  السفر  بالسيارات،  وتخفيض  معدلات   الجرائم، وتقصير  ساعات  العمل.
وتقول  الحكومة إن كوريا  الجنوبية   سوف  تتمكن  من  خلال  الذكاء  الاصطناعي من  التغلب  على  القيود  الهيكلية التي  تواجه  تباطؤ  النمو،  وانخفاض معدلات  المواليد،  والشيخوخة وتحقيق  قفزة  اقتصادية إلى  الأمام.
ولتحقيق  هذه  الغاية،  ستنفذ   الحكومة الكورية   4  مشروعات  استراتيجية رئيسية  من  أجل  دخول كوريا ضمن  أكبر ثلاث دول في  مجال  الذكاء  الاصطناعي، مع الولايات  المتحدة  والصين، بحيث تشمل تلك المشروعات  الابتكار  في  تكنولوجيا  الذكاء الاصطناعي  على  مستوى  عالمي،  وتسريع تحول  الذكاء  الاصطناعي عبر  التصنيع  والخدمات، وإدخال  الذكاء  الاصطناعي إلى  الحياة  اليومية للناس.
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