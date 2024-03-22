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الثقافية

شركة هايب تتعاون مع والت ديزني من خلال بي تي إس

Write: 2024-04-04 14:46:43Update: 2024-04-04 16:27:16

شركة هايب تتعاون مع والت ديزني من خلال بي تي إس

Photo : YONHAP News

بدأت   شركة  هايب  الكورية للترفيه  وفرع شركة  والت  ديزني في  كوريا  في التعاون باستخدام  موضوع  "بي تي  إس".
وصرحت  شركة  هايب  اليوم  بأنه  تم  تحقيق  هذا  التعاون  بين  شخصيات  بي  تي  إس  الحالية  "تايني تان"  والرسوم  المتحركة "توي  ستوري"  أي   "قصة  لعبة".
يشار  إلى  أن  شخصيات "توي  ستوري  وتايني تان"  التي  سيتم  تقديمها  هي  مزيج  من  الشخصيات  السبعة لتوي  ستوري،  وهي  "وودي  وأرلين وهام،  وليكس،  وبورز  لايت  يير،  وبوكي  وريتسو" ،   مع  أعضاء  فرقة   بي  تي  إس.
ومن  بين  الشخصيات  الجديدة التي  تم  الكشف  عنها:  شخصية  "أر  إم" وهو يرتدي  قبعة  وملابس  رعاة  البقر  الخاصة بـ"وودي"،  وشخصية  "جين"  وهو يرتدي  الملابس الفضائية  الخاصة بـ"أرلين".
وكانت  شركة هايب  قد   كشفت  عن  رسم  كاريكاتوري  يصور  اللقاء  بين  "تايني  تان" و"توي  ستور"  في  حسابها  على  منصة  "إكس".
وتخطط  الشركة الكورية  بالتعاون  مع  شركة  والت  ديزني  كوريا، لبيع  6  أنواع  من  المنتجات الرسمية  التي  تتمحور حول  شخصيات  "توي  ستوري  وتايني  تان" من  خلال  متاجر  متعددة  الأقسام.
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