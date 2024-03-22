خبراء كوريون يشاركون في عمليات إصلاح برج باركان في أنغكور وات

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سيشارك عدد من الخبراء الكوريين في عمليات إصلاح وصيانة أطلال معبد أنغكور وات في كمبوديا، وهو أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.وصرحت مؤسسة التراث الثقافي الكوري اليوم بأنها وقعت مذكرة تشاورية حول مشروع الإصلاح والصيانة مع وكالة "أبسارا"، وهي منظمة حكومية كمبودية مختصة بالحفاظ على آثار معبد أنغكور وات وإدارتها.ويأتي هذا التوقيع ضمن إجراءات المتابعة لمذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة التراث الثقافي الكورية ووكالة أبسارا الكامبودية في شهر فبراير الماضي، والتي تركز على التبادل والتعاون في الحفاظ على آثار أنغكور وات وترميمها.وبناء على ذلك، ستكون هيئة التراث الثقافي الكورية مسؤولة عن إصلاح وصيانة الركن الشمالي الشرقي من الطابق الثالث في برج باركان في معبد أنغكور وات حتى عام 2026.الجدير بالذكر أن كوريا تعد الدولة الخامسة التي تشارك في مشروع إصلاح وصيانة معبد أنغكور وات، بعد كل من ألمانيا واليابان وإيطاليا والولايات المتحدة.وقد ظل الجانب الكوري يعمل منذ عام 2015 مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي لإصلاح وصيانة مجموعة معبد "بريابيتو" وشرفة "الفيل" داخل أطلال معبد أنغكور وات.