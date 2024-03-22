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الثقافية

خبراء كوريون يشاركون في عمليات إصلاح برج باركان في أنغكور وات

Write: 2024-04-04 15:26:03Update: 2024-04-04 16:28:55

خبراء كوريون يشاركون في عمليات إصلاح برج باركان في أنغكور وات

Photo : YONHAP News

سيشارك  عدد  من  الخبراء الكوريين  في  عمليات إصلاح وصيانة  أطلال  معبد  أنغكور  وات  في  كمبوديا، وهو  أحد  مواقع  التراث  العالمي لمنظمة  اليونسكو.
وصرحت  مؤسسة  التراث  الثقافي الكوري  اليوم  بأنها  وقعت  مذكرة  تشاورية  حول  مشروع  الإصلاح والصيانة  مع  وكالة  "أبسارا"،  وهي  منظمة  حكومية كمبودية  مختصة  بالحفاظ على  آثار  معبد  أنغكور  وات  وإدارتها.
ويأتي  هذا  التوقيع  ضمن  إجراءات  المتابعة لمذكرة  التفاهم  الموقعة   بين  هيئة  التراث الثقافي  الكورية  ووكالة أبسارا  الكامبودية  في  شهر  فبراير الماضي،  والتي  تركز  على  التبادل والتعاون  في  الحفاظ على  آثار  أنغكور وات  وترميمها.
وبناء  على  ذلك،  ستكون  هيئة  التراث  الثقافي   الكورية مسؤولة  عن  إصلاح  وصيانة  الركن  الشمالي  الشرقي من  الطابق  الثالث في  برج  باركان في  معبد  أنغكور  وات  حتى  عام  2026.
الجدير  بالذكر أن  كوريا  تعد  الدولة  الخامسة التي  تشارك  في  مشروع  إصلاح  وصيانة  معبد  أنغكور  وات،  بعد كل  من  ألمانيا  واليابان وإيطاليا  والولايات  المتحدة.
وقد  ظل الجانب  الكوري  يعمل  منذ  عام  2015   مع  الوكالة الكورية  للتعاون  الدولي لإصلاح  وصيانة  مجموعة معبد  "بريابيتو"  وشرفة  "الفيل"  داخل  أطلال معبد  أنغكور  وات.
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