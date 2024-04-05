ممثل الأطباء المتدربين يقول بعد لقائه بالرئيس يون إنه لا مستقبل للطب الكوري

Photo : KBS

أعرب رئيس المجموعة الممثلة للأطباء المتدربين في كوريا الجنوبية عن أسفه لعدم وجود مستقبل لقطاع الطب في كوريا الجنوبية، وذلك عقب اجتماعه الذي استغرق 140 دقيقة مع الرئيس "يون صوك يول"، أمس الخميس.ونشر "بارك دان" رئيس اللجنة الطارئة في جمعية الأطباء المقيمين والمتدربين الكورية، منشورا على "فيسبوك" قال فيه: "لا مستقبل للخدمة الطبية في البلاد".ويأتي ذلك بعد أن التقى "بارك" مع الرئيس "يون" في المكتب الرئاسي في "يونغ سان" لمدة ساعتين و20 دقيقة بعد ظهر أمس الخميس.وتتناقض هذه التصريحات مع البيان الصادر عن المكتب الرئاسي الذي قال إن الرئيس "يون" "استمع بعناية" إلى ممثل الأطباء المتدربين، وقدم تأكيدات بأن موقفهم سيُحترم عندما تناقش الحكومة تدابيرها الإصلاحية مع المنظمات المعنية.وفي إشعار داخلي للأطباء الأعضاء قبل الاجتماع، قال ممثل الأطباء المتدربين إنه لا يوجد تغيير في مطلبهم بأن تلغي الحكومة خطتها لزيادة حصص القبول في كليات الطب بمقدار ألفين سنويا.وكان حوالي 90% من الأطباء المتدربين في البلاد قد قدموا استقالات احتجاجا على هذه الخطوة في فبراير، ولم يعودوا إلى العمل حتى الآن.