الرئيس يؤكد أن الحكومة ستحترم موقف الأطباء المتدربين بشأن الإصلاحات الطبية

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اجتمع الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس مع رئيس مجموعة الأطباء المتدربين في البلاد، وسط الخلاف المستمر حول خطة الحكومة للإصلاح الطبي.وقال المكتب الرئاسي في بيان للصحفيين إن "يون" عقد اجتماعا مغلقا مع "بارك دان" رئيس اللجنة الطارئة في جمعية الأطباء المقيمين والمتدربين الكورية بعد ظهر أمس الخميس، وأكد أنه استمع بعناية لموقف الأطباء المتدربين خلال الاجتماع الذي عقد في المكتب الرئاسي في "يونغ سان" واستمر حوالي ساعتين و20 دقيقة.وأضاف المكتب الرئاسي أن "يون" قدم تأكيدات بأنه سيتم احترام موقف الأطباء المتدربين عندما تناقش الحكومة إجراءاتها للإصلاح الطبي مع الأطراف المعنية، بما في ذلك خطتها لزيادة عدد الأطباء في البلاد. وخلال اجتماع الأمس، ناقش ممثل الأطباء المتدربين أيضا ظروف العمل الصعبة ومستوى المكافآت المتدني لدى الأطباء المبتدئين.وفي إشعار داخلي للأطباء الأعضاء قبل الاجتماع، قال ممثل الأطباء المتدربين إنه لا يوجد تغيير في مطلبهم بأن تلغي الحكومة خطتها لزيادة حصص القبول في كليات الطب بمقدار ألفين سنويا. وكان حوالي 90% من الأطباء المتدربين في البلاد قد قدموا استقالات احتجاجا على هذه الخطوة في فبراير، ولم يعودوا إلى العمل حتى الآن.وجاء الاجتماع بعد يومين من إعلان المكتب الرئاسي عن نية "يون" الالتقاء بالأطباء المتدربين شخصيا. وقد ألقى "يون" خطابا عاما يوم الاثنين أكد فيه عزمه على زيادة عدد الأطباء في البلاد. ومع ذلك، فقد ترك مجالا للحوار، وحث الأطباء على تقديم اقتراح بديل موحد إذا كانوا يرغبون في تقليل حصص القبول في كليات الطب.