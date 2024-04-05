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السياسية

كوريا الجنوبية تنسق لعقد قمة ثلاثية مع الصين واليابان في مايو

Write: 2024-04-05 10:47:51

كوريا الجنوبية تنسق لعقد قمة ثلاثية مع الصين واليابان في مايو

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بأن الحكومة تنسق لعقد قمة ثلاثية مع الصين واليابان في شهر مايو القادم في سيول.
وأوضح المسؤول في تصريحات لشبكة "كي بي إس" أنه على الرغم من عدم تحديد الموعد بعد، فإن المشاورات جارية للترتيب لعقد القمة الثلاثية في مايو.
كما قال مسؤول في وزارة الخارجية اليوم الجمعة إن الدول الثلاث تناقش موعد عقد القمة في سيول، موضحا أنه تم الاتفاق على عقد القمة في أقرب وقت ممكن.
وكانت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء قد نقلت أمس الخميس عن مصادر دبلوماسية قولها إن كوريا الجنوبية، التي ترأس الدورة الحالية من هذا الحوار الثلاثي، تقوم بالتنسيق لعقد القمة خلال الشهر القادم، ومن المرجح أن تناقش القمة التعاون الاقتصادي وتبادل الأفراد.
وقد ظلت الدول الثلاث تستضيف القمم بينها بالتناوب منذ عام 2008، ولكن لم تُعقد أي قمة منذ ديسمبر 2019 بسبب توتر العلاقات بين الدول الثلاث وجائحة كورونا.

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