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الاقتصادية

كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر العاشر في فبراير

Write: 2024-04-05 10:52:28

كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر العاشر في فبراير

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر العاشر على التوالي خلال شهر فبراير الماضي بفضل زيادة صادراتها من أشباه الموصلات.
ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري 6.86 مليار دولار أمريكي في فبراير.
وبذلك ظل الحساب الجاري الكوري يسجل فائضا للشهر العاشر على التوالي في فبراير، كما اتسع الفائض بأكثر من 3 مليارات دولار مقارنة بالشهر الأسبق.
وسجل حساب السلع فائضا للشهر الحادي عشر على التوالي، حيث بلغ 6.61 مليار دولار في فبراير.
وبلغت الصادرات 52.16 مليار دولار في فبراير، بزيادة 3% عن العام السابق.
وانخفضت الواردات بنسبة 12.2% على أساس سنوي إلى 45.55 مليار دولار في فبراير، بسبب انخفاض أسعار الطاقة.
ومن ناحية أخرى، سجل حساب الخدمات عجزا قدره 1.77 مليار دولار في فبراير، على الرغم من أن العجز تقلص من عجز بلغ 2.66 مليار دولار في الشهر الأسبق.
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