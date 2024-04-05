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السياسية

الحكومة الكورية تقدم التعازي لتايوان في ضحايا الزلزال

Write: 2024-04-05 10:56:06Update: 2024-04-05 10:56:53

الحكومة الكورية تقدم التعازي لتايوان في ضحايا الزلزال

Photo : KBS News

أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن تعازيها الخالصة لتايوان في ضحايا الزلزال القوي الذي حدث هناك صباح أول من أمس الأربعاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "إيم سو سوك" للصحفيين أمس الخميس إن كوريا الجنوبية تتعاطف بشدة مع الخسائر في الأرواح والدمار في الممتلكات الناجم عن الزلزال الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات.
يذكر أنه حتى الساعة العاشرة من مساء الأربعاء بلغ عدد القتلى بسبب الزلزال الذي وقع بالقرب من منطقة "هوالين" على الساحل الشرقي في تايوان 9 أشخاص، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من ألف.
وأضاف المتحدث أن كوريا الجنوبية تأمل في أن تتعافى تايوان بسرعة من الآلام والمصاعب التي سببتها تلك الكارثة، معربا عن استعداد كوريا لتقديم المساعدات اللازمة لجهود الإنقاذ وإعادة الإعمار.
وقد أفادت التقارير بأن تايبيه لم تعرب بعد عن حاجتها للمساعدات الدولية.
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