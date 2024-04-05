كوريا الجنوبية تطلق ثاني قمر اصطناعي للاستطلاع يوم الاثنين القادم

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من المقرر أن يطلق الجيشُ الكوري الجنوبي القمرَ الاصطناعي الثاني للاستطلاع، الأسبوع القادم.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنه سيتم إطلاق القمر الاصطناعي للاستطلاع يوم الثامن من أبريل حسب توقيت كوريا من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية.ويأتي إطلاق هذا القمر الاصطناعي بعد حوالي 4 أشهر من إطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع للجيش الكوري الجنوبي يوم الثاني من ديسمبر من العام الماضي.الجدير بالذكر أن القمر الاصطناعي الثاني مجهز برادار الفتحة التركيبية الذي يمكن من خلاله التقاط صور بغض النظر عن الأحوال الجوية، بينما القمر الأول مجهز بجهاز بصريات كهربائية وجهاز للأشعة تحت الحمراء.وسوف يدور القمر الاصطناعي الثاني حول الكرة الأرضية في مدار مائل، بحيث يحلق فوق شبه الجزيرة الكورية بمعدل يتراوح بين 4 مرات و6 مرات يوميا.وتخطط وزارة الدفاع لإطلاق 3 أقمار اصطناعية إضافية للاستطلاع حتى نهاية العام القادم.ومن المتوقع أن يحقق الجيش الكوري الجنوبي اكتفاء ذاتيا في الاستطلاع الفضائي من خلال أقماره الاصطناعية، منهيا اعتماده على الأقمار الاصطناعية الأجنبية.