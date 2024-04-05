أعضاء قيادة قوات الأمم المتحدة يوافقون على عقد اجتماعات وزارية دورية مع كوريا

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الـ17 دولة عضوا في قيادة قوات الأمم المتحدة في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد وافقت على الاقتراح الذي عرضته كوريا الجنوبية لعقد اجتماع دوري لوزراء دفاع كوريا والدول الأعضاء في القيادة.وكان وزير الدفاع الكوري "شين وان شيك" قد عرض اقتراحا في حدث عقدته وزارة الدفاع الكورية اليوم الجمعة لسفراء الدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة المعتمدين لدى سيول، لجعل اجتماع وزراء الدفاع بين كوريا والدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة دوريا، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بينها لردع الاستفزازات الكورية الشمالية.وكان الاجتماع الأول لوزراء دفاع كوريا والدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة قد عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي.واتفق السفراء المشاركون في الرأي على أن اجتماع وزراء الدفاع بين كوريا ودولهم يمكن أن يتطور إلى هيئة يتم من خلالها تعزيز التعاون والتضامن بين كوريا والدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة.وتخطط وزارة الدفاع الكورية لعقد الاجتماع الثاني بين وزراء دفاع كوريا والدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة في غضون النصف الثاني من هذا العام.وتشمل عضوية قيادة قوات الأمم المتحدة كلا من: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وتركيا وأستراليا والفلبين وتايلاند وهولندا وكولمبيا واليونان ونيوزلندا وبلجيكا وفرنسا وجنوب أفريقيا والنرويج والدانمارك وإيطاليا.