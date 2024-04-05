سيول ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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رحبت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية بتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، لـ22 عاما متتالية.ودعت الوزارة بيونغ يانغ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل القضايا المتعلقة بالمختطفين والمعتقلين وأسرى الجيش الكوري الجنوبي الموجودين لديها.وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "كيم إين إيه" في موجز صحفي اليوم الجمعة إن الوزارة ترحب بتبني القرار بالإجماع في الاجتماع الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد أمس الخميس.كما أعربت عن قلق كوريا الجنوبية من الانتهاك الخطير وواسع النطاق والمستمر لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وحثت بيونغ يانغ على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين وضع حقوق الإنسان لديها.ودعا مجلس حقوق الإنسان في قراره لهذا العام كوريا الشمالية بشكل أقوى من القرارات السابقة إلى إلغاء أو مراجعة قوانينها التي تسيطر على أفكار السكان وتقييد حرية التدين والتعبير.