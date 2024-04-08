عدد ركاب قطارات كي تي إكس وإس آر تي يسجل رقما قياسيا في الربع الأول

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وصل عدد الركاب في القطارات الكورية السريعة "كي تي إكس" و"إس آر تي" إلى مستوى قياسي خلال الربع الأول من هذا العام.ووفقا لتقرير صادر عن شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" أمس الأحد، وصل عدد مستخدمي "كي تي إكس" إلى 19.26 مليون مسافر في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة قدرها 1.35 مليون عن العام السابق.ومقارنة بالربع الأول من عام 2021 خلال جائحة كورونا، فقد زاد الرقم بأكثر من الضعف، كما ارتفع بنسبة 23.9 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2019 قبل الجائحة. وقالت الشركة المشغلة لقطارات "إس آر تي" عالية السرعة، إن عدد مستخدمي قطاراتها ارتفع بمقدار 130 ألفا على أساس سنوي إلى 6 ملايين و430 ألفا في الربع الأول.ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 65% عن الربع الأول من عام 2021، عندما انخفض إلى ثلاثة ملايين و900 ألف.وأرجعت الشركتان هذه الارتفاعات إلى الطلب المكبوت على السفر بعد انحسار جائحة كورونا وزيادة المعروض من خطوط القطارات السريعة الخاصة بها. ومن بين المسارات، اجتذب طريق سيول بوسان التابع لكي تي إكس وطريق سوصو بوسان التابع لإس آر تي أكبر عدد من الركاب بمقدار 1.49 مليون و678 ألفا على التوالي في الربع الأول.