المبيعات التراكمية لبطاقة المناخ في سيول تتجاوز المليون

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قالت إدارة مدينة سيول أمس الأحد إن المبيعات التراكمية لبطاقة النقل العام الشهرية غير المحدودة قد تجاوزت المليون، بعد 70 يوما من إطلاق تلك البطاقة.ووفقا لإدارة المدينة، فإنه حتى الساعة الـ4 من مساء يوم الجمعة الماضي، تم بيع إجمالي مليون وثمانية آلاف من "بطاقة المناخ"، منها 493 ألفا للهواتف النقالة، و515 ألفا كبطاقات بلاستيكية. وبالإضافة إلى ذلك، اتضح أن عدد ركاب مترو الأنفاق والحافلات الذين يستخدمون هذه البطاقة آخذ في الارتفاع، حيث ارتفع عدد المستخدمين يوميا إلى أكثر من 503 آلاف يوم الثلاثاء، من 71 ألفا و452 يوم 27 يناير، عندما تم إطلاق البطاقة.ويعزى هذا الارتفاع إلى التخفيضات المخصصة للشباب وتوسيع البطاقة إلى خط مترو أنفاق "كيم بو غولد لاين" خارج العاصمة. وتتيح هذه البطاقة وصولا غير محدود إلى جميع خطوط الحافلات وخطوط مترو الأنفاق وخدمة مشاركة الدراجات العامة في المدينة مقابل مبلغ شهري ثابت.