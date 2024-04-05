إطلاق قمر التجسس العسكري الثاني لكوريا الجنوبية من مركز فضائي أمريكي

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تم إطلاق ثاني قمر اصطناعي للتجسس العسكري لكوريا الجنوبية من مركز فضاء أمريكي. وتم إطلاق القمر الاصطناعي من مركز "جون إف كينيدي" للفضاء في جزيرة "ميريت" بولاية فلوريدا في الساعة 7:17 من مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي، أي الساعة 8:17 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت كوريا الجنوبية، على صاروخ من طراز "فالكون 9" تابع لشركة "سبيس إكس".وإذا تم وضع القمر الاصطناعي في مداره بنجاح، فسوف يجري أول اتصال مع المحطة الأرضية بعد حوالي 50 دقيقة من الإطلاق. ويعد هذا الإطلاق جزءا من مشروع 425 الذي تخطط كوريا بموجبه لإطلاق خمسة أقمار اصطناعية للتجسس بحلول عام 2025 لتعزيز قدرات المراقبة المستقلة.وقد تم إطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس إلى مداره من قاعدة قوة الفضاء الأمريكية في كاليفورنيا على صاروخ "سبيس إكس" في ديسمبر الماضي. وتم تجهيز قمر التجسس العسكري الثاني بأجهزة استشعار رادارية ذات فتحة اصطناعية قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الظروف الجوية، على عكس القمر الأول المجهز بأجهزة استشعار كهروضوئية ولأجهزة الأشعة تحت الحمراء.وتخطط الوزارة لإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية أخرى للاستطلاع مزودة أيضا بأجهزة استشعار رادارية حتى عام 2025.