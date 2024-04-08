انتعاش معدلات تأييد الرئيس يون للمرة الأولى منذ ستة أسابيع

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مع بقاء يومين فقط على الانتخابات العامة، انتعشت نسبة تأييد الرئيس يون صوك يول للمرة الأولى منذ ستة أسابيع لتصل إلى حوالي 37%.ووفقا لاستطلاع أجرته شركة "ريال ميتر" على ألفين و511 من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد في الفترة بين الاثنين والجمعة الماضيين، وافق 37.3% من المشاركين على طريقة تعامل يون مع شؤون الدولة، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الأسبق.وكان 59.5% من المستطلعين غير راضين عن الرئيس، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.وقد ارتفع معدل التأييد بمقدار 4.8% في مناطق إنتشون وكيونغ كي، وثلاث نقاط مئوية في سيول، في حين انخفض بمقدار 4.9% في ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، و2.8% في بوسان وأولسان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ.وارتفعت معدلات تأييد الريس بين من هم في العشرينيات والخمسينيات والستينيات من العمر، بينما انخفضت بين من هم في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95% مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.