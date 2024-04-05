دخول قمر الاستطلاع العسكري الثاني الكوري الجنوبي إلى مداره المستهدف

Photo : S. Korean Defense Ministry

دخل قمر الاستطلاع العسكري الثاني لكوريا الجنوبية إلى مداره المستهدف بنجاح.وقد تم إطلاق هذا القمر الاصطناعي من مركز "كينيدي" الفضائي في فلوريدا بالولايات المتحدة في الساعة الثامنة و17 دقيقة من صباح اليوم الاثنين على متن صاروخ "فالكون 9" التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.وتم انفصال القمر من الصاروخ في الساعة التاسعة ودقيقتين من صباح اليوم، وجرى اتصال بينه وبين المركز الأرضي بنجاح في الساعة العاشرة و57 دقيقة من صباح اليوم.وسوف يعمل القمر العسكري الثاني على مهام المراقبة والاستطلاع فوق كوريا الشمالية بعد أشهر من الاختبار والتقييم التشغيلي.وكان قمر الاستطلاع العسكري الأول لكوريا الجنوبية قد تم إطلاقه يوم الثاني من شهر ديسمبر من العام الماضي من قاعدة القوات الفضائية الأمريكية في كاليفورنيا، ومن المقرر أن يبدأ مهامه بمراقبة الأهداف الرئيسية في كوريا الشمالية اعتبارا من شهر يونيو القادم.