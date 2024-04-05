كوريا الشمالية تستعد لاطلاق ثاني قمر تجسسي عسكري

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طبقا لمصادر عسكرية فإن عملية الاستعداد لإطلاق ثاني قمر تجسسي عسكري لكوريا الشمالية جارية الآن، حيث تم رصد تحركات المعدات والأشخاص في موقع إطلاق الأقمار الاصطناعية في منطقة "دونغ تشانغ ري" بمقاطعة شمال "بيونغ آن" الكورية الشمالية منذ بداية هذا العام.وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين إنه كان من المتوقع أن تطلق كوريا الشمالية ثاني أقمارها التجسسية العسكرية في شهر مارس الماضي، لكن يبدو أن بيونغ يانغ تقوم ببعض التحسينات الفنية الإضافية.وأضاف الوزير "شين" أنه من المحتمل أن يتم إطلاق القمر العسكري الكوري الشمالي في منتصف شهر أبريل الجاري، الذي يصادف عيد ميلاد مؤسس كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ"، إذا تمت التحسينات الفنية بشكل سلس.وتوقع أن يتم إطلاقه قبل نهاية أبريل، إذا تم تأجيل موعده لبضعة أيام.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمرها التجسسي العسكري الأول في شهر نوفمبر من العام الماضي، وأعلنت أنها ستقوم بإطلاق 3 أقمار تجسسية إضافية في غضون هذا العام.