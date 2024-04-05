مشتريات قياسية للأجانب من الأسهم الكورية في الربع الأول من هذا العام

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سجل صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية رقما قياسيا في الربع الأول من هذا العام. وقد فاقت مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية مبيعاتهم للشهر الخامس على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية المدرجة في البورصة الكورية 15.8 تريليون وون في الربع الأول من هذا العام، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1998.وأشار التقرير إلى أن حجم مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية قد شهد زيادة من 3 تريليونات و353 مليار وون في شهر يناير إلى 7 تريليونات و375 مليار وون في فبراير، و5 تريليونات و102 مليار وون في مارس.وبلغت القيمة التراكمية لمحفظة الأجانب من الأسهم الكورية 820.1 تريليون وون بنهاية شهر مارس الماضي، بما يمثل 29% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الكورية، بزيادة مقدارها 58.1 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق.ومن ناحية أخرى، بلغ صافي مبيعات الأجانب من السندات الكورية 5 تريليونات و846 مليار وون في الربع الأول من ها العام، وذلك لأول مرة منذ 3 أشهر بعد أن كانت مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية تفوق مبيعاتهم.وبهذا، وصلت قيمة محفظة السندات للأجانب إلى 244.3 تريليون وون على أساس نهاية شهر مارس الماضي، بانخفاض مقداره 4.5 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق، بما يمثل 9.6% من إجمالي قيمة السندات المدرجة