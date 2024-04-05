زيادة دعم الحكومة المالي للصناعات الجذرية بنسبة 57%

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قررت الحكومة ضخ 639.9 مليار وون هذا العام في تعزيز الصناعات الجذرية التي تعد قاعدة أساسية للصناعات التحويلية، وذلك بزيادة قدرها 57% مقارنة بالعام الماضي.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة إنها وافقت على خطة تنمية الصناعات الجذرية لعام 2024 في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة تنمية الصناعات الجذرية الذي عقد اليوم الاثنين.وتشمل الصناعات الجذرية 13 مجالا صناعيا، منها السبك، والقولبة، ومعالجة البلاستيك، واللحام، والمعالجة السطحية، والمعالجة الحرارية، والحقن، والضغط،، والمعالجة الدقيقة، والتصنيع الإضافي، والأفلام، والورق، والصناعات الذكية مثل الروبوتات وأجهزة الاستشعار والبرمجيات الصناعية الذكية والتصميم الهندسي.وسوف يتم تخصيص الدعم الحكومي المالي في توفير الكوادر البشرية والنفقات اللازمة لتحقيق الابتكار التكنولوجي والنمو المستدام للصناعات الجذرية.