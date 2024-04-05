رئيس الحزب المعارض يعود لزيارة مناطق المواجهة الرئيسية في الانتخابات في سيول

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بذل رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" يوم أمس الاثنين جهودا شاملة للدفاع عن المقاعد التي يشغلها حاليا نواب الحزب الديمقراطي في سيول، وذلك من خلال إجراء حملات انتخابية متكررة في مناطق المواجهة الرئيسية في العاصمة.وبدأ رئيس الحزب الديمقراطي في دائرة "دونغ جاك بي"، حيث غطى إجمالي سبعة مواقع فاز بها مرشحو المعارضة الرئيسيون في الانتخابات العامة السابقة لكنها لا تزال تعتبر منطقة متنازع عليها بشدة.وزار لي منطقة دونغ جاك ما مجموعه ست مرات منذ بداية الحملات الانتخابية، مما يجعلها الدائرة الانتخابية الأكثر زيارة بواسطة رئيس الحزب الديمقراطي، باستثناء المنطقة التي يديرها حاليا.ووفقا لرئيس المقر الاستراتيجي للجنة الانتخابات في الحزب الديمقراطي "هان بيونغ دو" فإن دائرة دونغ جاك بي هي مقياس للوضع العام في سيول، موضحا أن الفوز في تلك المنطقة يعني الفوز الشامل في سيول.وفي دائرة دونغ جاك بي، يتنافس "نا كيونغ وان" من حزب قوة الشعب على مقعد في البرلمان الثاني والعشرين ضد مرشح الحزب الديمقراطي "ريو سام يونغ".