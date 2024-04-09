الرئيس يون يتعهد بزيادة المعروض من المساكن من خلال إعادة التطوير

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تعهد الرئيس يون صوك يول بزيادة المعروض من المساكن من خلال إعادة التطوير السريع وإعادة الإعمار، حيث ندد بالحكومة السابقة لتسببها في المزيد من الصعوبات للأشخاص الذين يعانون من سياسات عقارية سيئة.وجاء تعهد الرئيس يون أمس الاثنين في أثناء ترأسه اجتماعا حول عرض الإسكان الحضري، حيث أكد أن الوقت الآن هو الوقت الذهبي لتطبيع سوق الإسكان. وتعهد بالإسراع في مشروعات إعادة التطوير والإعمار لتوفير السكن المنشود للجمهور في المواقع المطلوبة بشكل سريع.وأشار يون إلى أن ظروف المعروض من المساكن سيئة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع رسوم البناء، وشدد على أنه يجب على الحكومة الآن أن تخفف تماما من لوائح الإسكان الخاطئة وتبذل جهودا لتنشيط المعروض من المساكن بشكل فعال.وحول سياسات الحكومة السابقة، قال يون إن الشعب بأكمله عانى بسبب سياساتها العقارية الخاطئة، مشيرا إلى أن أسعار الشقق في سيول تضاعفت تقريبا بين مايو 2017 وأبريل 2022.