كوريا والصين واليابان تنسق لوضع اللمسات الأخيرة على تاريخ القمة الثلاثية

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صرح وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" بأن الحومة الكورية تنسق حاليا مع الحكومتين الصينية واليابانية تنسقان لوضع اللمسات الأخيرة على تاريخ القمة الثلاثية القادمة.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول أن تشو أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع أمس الاثنين مع "لي هي سوب" الأمين العام لأمانة التعاون بين الدول الثلاث، وهي منظمة أنشئة لتعزيز السلام والازدهار بين سيول وبكين وطوكيو.وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أعرب تشو عن أمله في أن تسهم الأمانة في تعزيز العلاقات الثلاثية من خلال تنفيذ برامج تبادل المسؤولين والتبادلات الثقافية المصممة لتعزيز الفهم المشترك والصداقة بين الأجيال القادمة من الدول الثلاث.وقال الأمين العام إن المنظمة سوف تعمل على زيادة تعزيز أساس التعاون الثلاثي ودعم نجاح القمة الثلاثية.وقد تم إطلاق تلك المنظمة رسميا في سيول في عام 2011 بواسطة دبلوماسيين من الدول الثلاث، وظلت تعقد اجتماعاتها على أساس دوري منذ عام 2008، لكن تلك الاجتماعات توقفت منذ ديسمبر 2019 بسبب العلاقات المتوترة بين الدول الثلاث، وكذلك بسبب جائحة كورونا.