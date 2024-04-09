السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تزور كوريا واليابان الأسبوع القادم

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ستقوم السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" بزيارة إلى كل من كوريا الجنوبية واليابان خلال الأسبوع القادم.وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن مبعوثة الولايات المتحدة سوف تسافر إلى كوريا الجنوبية واليابان بدءا من الأحد من الأسبوع القادم إلى السبت التالي، حيث تشارك في نشاطات تستهدف تعزيز التعاون الثنائي والثلاثية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخارجها.كما أعلنت "نيت إيفانز" المتحدثة باسم بعثة الولايات المتحدة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول عن زيارة السفيرة أنها ستؤكد خلال الرحلة على التزام الولايات المتحدة بالمشاركة الثلاثية والسلام والاستقرار في المنطقة.وعلى وجه الخصوص، ستلتقي السفيرة الأمريكية مع كبار المسؤولين في الدولتين لمناقشة إنشاء منظمة جديدة لمراقبة تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية. وتجيء هذه الخطوة بعد الفيتو الروسي ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تجديد تفويض لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن هذه المهمة.وسوف تسافر المبعوثة الأمريكية أيضا إلى المنطقة منزوعة السلاح، وتلتقي مع عدد من الهاربين الشباب من كوريا الشمالية، كما ستتحدث مع الطلاب في جامعة "إيهوا" النسائية. وفي اليابان، تخطط السفيرة الأمريكية للالتقاء بأفراد أسر المواطنين اليابانيين الذين اختطفوا قسرا من قبل كوريا الشمالية، كما يُتوقع أن تزور مدينة ناغازاكي.