بايدن وكيشيدا يؤكدان التعاون في إنشاء شبكة أقمار اصطناعية للكشف عن الأسلحة

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قال تقرير صحفي ياباني إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيؤكدان خلال القمة بينهما غدا الأربعاء على تعاون البلدين في تطوير شبكة من الأقمار الاصطناعية.وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "يوميوري" اليومية اليوم الاثنين إن الجانبين سيناقشان التعاون في تطوير شبكة من الأقمار الاصطناعية لاكتشاف وتتبع الأسلحة، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البلدين الدفاعية الصاروخية ضد كل من الصين وكوريا الشمالية، اللتان طورتا صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.يذكر أنه يوم الأربعاء الماضي قامت كوريا الشمالية باختبار صاروخ باليستي مع رأس حربي شديد السرعة ويصعب اعتراضه بسبب مسار الطيران غير المنتظم، حيث إنه من الصعب اكتشاف واعتراض مركبات الانزلاق غير الصوتية، التي تطير على ارتفاعات منخفضة وتتحرك بسرعة أسرع من 5 ماخ.ومن أجل تتبع تلك الصواريخ، تسعى الولايات المتحدة إلى إنشاء مجموعة من الأقمار الاصطناعية التي تعالج البيانات لضمان دقة عالية والاكتشاف المبكر.