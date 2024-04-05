اختتام الحملات الانتخابية قبل إجراء الانتخابات العامة

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واصل المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية الكورية بذل أقصى الجهود من أجل حشد التأييد الشعبي، اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الأخير من فترة السماح بإجراء تلك الحملات، قبل وعد إجراء الانتخابات غدا الأربعاء.وعلى وجه الخصوص، اختارت الأحزاب السياسية أماكن خاصة لتركيز استراتيجياتها للحملات الانتخابية النهائية من خلال تنظيم تجمعات لكبار المسؤولين فيها.وفي هذا السياق، سيقوم "هان دونغ هون" رئيس لجنة الطوارئ ورئيس لجنة الانتخابات في حزب "قوة الشعب" الحاكم بجولة في مختلف أرجاء العاصمة سيول، حيث ينفذ 14 برنامجا ضن الحملات الانتخابية في المناطق التي تحظى بتأييد أكبر تقليديا للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، حيث يتطلع الحزب الحاكم لاستعادتها، مثل مناطق "دو بونغ" و"دونغ ديه مون" و"يانغ تشون".ومن المقرر أن يتم إجراء آخر حملة انتخابية للحزب الحاكم في ساحة "تشونغ كيه" في وسط العاصمة سيول، في الساعة الثامنة والثلث من مساء اليوم. وأوضح الحزب أن السبب في اختيار هذه المنطقة يرجع إلى أنها قلب مدينة سيول ورمز لها، وبالتالي يخطط الحزب للتأكيد على معنى أن الفوز في سيول يعني الفوز في منطقة العاصمة الكبرى وفي مختلف أرجاء البلاد ايضا.ومن ناحية أخرى، سيقوم "لي جيه ميونغ" رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بإجراء آخر حملات الحزب الانتخابية الرسمية في الساحة الواقعة أمام محطة مترو "يونغ سان" في العاصمة سيول، في الساعة السابعة من مساء اليوم، تحت شعار "الحكم على الحكومة وانتصار الشعب". يشار إلى أن الحزب الديمقراطي كان قد أقام هناك حفل إطلاق حملاته الانتخابية يوم 28 مارس الماضي، وهو أول يوم من الحملات الانتخابية الرسمية.ويقول المراقبون إن إقامة الحزب لحفلي افتتاح واختتام حملاته الانتخابية في منطقة قريبة من المكتب الرئاسي تستهدف إبراز ضرورة الحكم على الحكومة الحالية.وبالإضافة إلى ذلك، ستختتم الأحزاب السياسية الأخرى حملاتها الانتخابية في منطقة العاصمة الكبرى أيضا.