تنظيم عملية إجلاء ثانية لـ11 مواطنا كوريا من هايتي

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تم إجلاء 11 مواطنا كوريا جنوبيا من هايتي، التي تقع في البحر الكاريبي، والتي تشهد حاليا تدهورا أمنيا بسبب أعمال الشغب هناك.وصرحت وزارة الخارجية الكورية أمس بأنها نظمت ثاني عملية إجلاء لمواطنين كوريين من هايتي، حيث أجلت أحد عشر شخصا أعربوا عن رغبتهم في الخروج من البلاد، ونقلتهم من العاصمة "بورت أو برنس" إلى جمهورية الدومينيكان المجاورة، على متن طائرة مروحية، مشيرة إلى أنها تلقت دعما من قبل جمهورية الدومينيكان.وقد أرسلت وزارة الخارجية الكورية فريقا للتعامل مع الطوارئ مكونا من عدد من مسؤوليها لتقديم المساعدات القنصلية اللازمة إلى أولئك المواطنين الكوريين.وأضافت الوزارة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية من أجل ضمان أمن الكوريين المقيمين هناك حتى الآن.وكانت الوزارة قد أجلت اثنين من المواطنين الكوريين من هايتي يوم 26 مارس بمساعدة من الدومينكان، ثم أجرت عملية الإجلاء الثانية أمس، حيث إنه لا توجد سفارة كورية في هايتي، وبالتالي تقوم السفارة الكورية لدى الدومينيكان ببذل الجهود ذات الصلة.وحاليا يقيم حوالي 60 كوريا في هايتي، معظمهم عاملون ومبشرون مسيحيون.وتشهد هايتي حالة من الفوضى الفعلية، حيث أعلن رئيس الوزراء استقالته أوائل الشهر الماضي بعد زيادة أعمال الشغب بواسطة العصابات المسلحة. ووفقا للأمم المتحدة فقد قُتل أكثر من ألف و500 شخص هناك منذ بداية العام الجاري بسبب أعمال العنف التي تقوم بها تلك العصابات.