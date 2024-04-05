انطلاق التصويت في الانتخابات العامة الثانية والعشرين في كوريا الجنوبية

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يدلي المواطنون الكوريون الجنوبيون اليوم الأربعاء بأصواتهم لانتخاب 300 نائب برلماني، منهم 254 برلمانيا في الدوائر الانتخابية و46 بالتمثيل النسبي، في الانتخابات العامة التي تجري على مستوى البلاد بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة من مساء اليوم.ويمكن لجميع الناخبين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما الإدلاء بأصواتهم في مراكز التصويت الموجودة في المناطق التي يقيمون فيها.وسوف تبدأ عملية فرز الأصوات في 254 مركزا للفرز في جميع أنحاء البلاد فور وصول صناديق الاقتراع، ثم تقوم لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس بتوزيع المقاعد لنواب التمثيل النسبي على الأحزاب السياسية حسب الأصوات التي يحصل عليها كل حزب في الانتخابات العامة.الجدير بالذكر أن نسبة المشاركة في التصويت المبكر في هذه الانتخابات العامة، والذي جرى يومي الخامس والسادس من أبريل الجاري قد بلغت 31.28%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ أن بدأت كوريا الجنوبية في تطبيق نظام التصويت المبكر في عام 2014، حيث أدلى 13 مليونا و849 ألفا و43 ناخبا من أصل 44 مليونا و280 ألفا و11 ناخبا بأصواتهم في التصويت المبكر.