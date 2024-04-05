إدراج رواية للكاتب الكوري هوانغ سوك يونغ في القائمة القصيرة لجائزة بوكر البريطانية

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تم إدراج رواية الكاتب الكوري "هوانغ سوك يونغ" المترجمة بعنوان "ماتر 2-10" ضمن القائمة القصيرة لجائزة "بوكر" البريطانية الدولية لعام 2024.وبذلك صارت هذه الرواية، التي ترجمها إلى الإنغليزية "سورا كيم راسل" و"يونغ جيه جوزفين بيه" بشكل مشترك، واحدة من 6 روايات مرشحة للفوز بالجائزة.ووصفت إدارة الجوائز الأدبية البريطانية رواية الكاتب "هوانغ" بأنها حكاية ملحمية متعددة الأجيال تربط قرنا من التاريخ الوطني، موضحة أن الرواية "ماتر 2-10" تصور حياة العمال الكوريين العاديين منذ عصر الاستعمار الياباني وحتى الاستقلال وصولا إلى القرن الحادي والعشرين.يذكر أن جائزة "بوكر" الدولية كانت قد تأسست في عام 2005 لتكريم أفضل الروايات العالمية المترجمة إلى اللغة الإنغليزية، وهي تعتبر واحدة من بين أكبر ثلاث جوائز أدبية على مستوى العالم.وقد فازت الكاتبة الكورية "هان كانغ" بجائزة "بوكر" في عام 2016 بروايتها بعنوان "النباتي" التي ترجمها إلى الإنغليزية المترجم البريطاني"ديبر سميث" .