عدد ركاب طائرات الخطوط الجوية الكورية يتجاوز 22 مليونا في الربع الأول من هذا العام

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تجاوز عدد ركاب طائرات الخطوط الجوية الوطنية الكورية 22 مليون راكب في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يقترب مما كان عليه قبل جائحة كورونا.ووفقا لاحصائية صادرة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الركاب الذين استخدموا طائرات الخطوط الجوية الوطنية في الربع الأول من هذا العام 22 مليونا و538 ألفا و75 راكبا، بزيادة نسبتها 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل 96.3% مما كان عليه في الربع الأول من عام 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا.وأشارت الإحصائية إلى أن عدد ركاب الخطوط الجوية المحلية في الربع الأول من هذا العام حوالي 7 ملايين و460 ألفا، بزيادة نسبتها 98.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، بينما بلغ عدد ركاب الخطوط الجوية الدولية حوالي 15 مليونا و80 ألفا، بزيادة نسبتها 95.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.