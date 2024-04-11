فوز مرشح حزب قوة الشعب كيم تيه هو في دائرة يانغ سان بي

Photo : YONHAP News

فاز "كيم تيه هو" مرشح حزب قوة الشعب الحاكم، في دائرة "يانغ سان بي" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، وهي واحدة من ساحات المعركة الانتخابية الرئيسية في "حزام نهر ناك دونغ"، ضمن الانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس، حصل "كيم" على 51.05% من الأصوات في الدائرة التي شهدت منافسة شديدة، متغلبا على "كيم دو كوان" مرشح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي حصل على 48.94%.وقد استقطبت الدائرة الكثير من الاهتمام لأن كلا المرشحين من ذوي الثقل السياسي في منطقة جنوب "كيونغ سانغ"، وكلاهما شغل منصب حاكم المقاطعة.وكان من المتوقع أن يفوز شاغل المنصب "كيم دو كوان" وفقا لنتائج استطلاعات الرأي، لكن منافسه "كيم تيه هو" من الحزب الحاكم، انتزع الفوز بعد منافسة ساخنة.وقال "كيم تيه هو"، الذي فاز بعضوية البرلمان للمرة الرابعة، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل تنمية منطقة "يانغ سان" من خلال السعي إلى إحداث تغييرات قوية ووضع سياسات جديدة.