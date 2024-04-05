الصحافة الأمريكية تشيد بمسلسل جديد للمخرج الكوري بارك تشان اوك

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تلقى مسلسل جديد بعنوان "المتعاطف" للمخرج الكوري "بارك تشان اوك" تقييمات إيجابية من وسائل الإعلام الأمريكية.ونشرت وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة أمس سلسلة من المراجعات تشيد بالإخراج الفني الفريد للمخرج "بارك"، وأداء الممثل "روبرت داوني جونيور"، بعد عرض حول المسلسل على قناة "إتش بي اوه" التي تقوم ببثه.ووصف تقرير نشرته مجلة "تايم" الأمريكية مسلسل التجسس بعنوان "المتعاطف"، ابأنه مسلسل "مثير وجريء وطموح ومبهر".وأضافت أن الناس يشعرون بالقلق عندما يسمعون أن هوليوود تقوم بتعديل كتاب مثل "المتعاطف" الحائز على جائزة "بوليتزر" الأدبية، ولكن كان من حسن الحظ أنت يقوم المخرج بارك بتلك المهمة، مشيرة إلى النجاحات التي حققها المخرج الكوري، مثل "ولد قديم" و"آنسة" و"قرار الوداع"، حيث ظل يصنع أفلاما لعقود من الزمن تجمع بين الجمال والقبح، والاستعارات النوعية والطبقات الأدبية، والأفلام التجارية والأفلام ذات الخيال الفني.كما أشارت إلى أن بارك قام بالاشتراك مع "دون ماكيلار"، بإخراج عمل حيوي وجريء يتناسب بشكل جيد مع الرواية الأصلية الممتازة.الجدير بالذكر أن المخرج بارك شارك في إخراج هذه الدراما حيث قاد العملية برمتها من الإخراج إلى الإنتاج وكتابة السيناريو.ويعد هذا هو المسلسل التلفزيوني العالمي الثاني الذي يخرجه بارك، بعد مسلسل "فتاة الطبال الصغيرة" على قناة "بي بي سي" والذي تم بثه في عام 2018.وهذه الدراما مستوحاة من رواية كاملة تحمل الاسم نفسه للكاتبة الفيتنامية الأمريكية "فييت تان نغوين" الحائزة على جائزة بوليتزر في عام 2016، وهي تدور حول الجانب السفلي من المجتمع الفيتنامي الأمريكي مباشرة بعد حرب فيتنام بعيون عميل مزدوج.