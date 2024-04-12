زعيم كوريا الشمالية يتوعد بتوجيه ضربة قاصمة للأعداء

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تعهد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بتعبئة كل الوسائل لتوجيه "ضربة قاصمة" للأعداء دون تردد، في حال قرر العدو بدء مواجهة عسكرية مع النظام الحاكم في بيونغ يانغ.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، أمس الخميس، أن "كيم" أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته لأكاديمية "كيم جونغ إيل" العسكرية والسياسية في اليوم السابق، مؤكدا أن "الوقت قد حان للاستعداد للحرب بشكل أكمل وأشمل من أي وقت مضى".ودعا "كيم" جيشه إلى أن يكون أكثر استعدادا للحرب التي قال إنه يجب الانتصار فيها دون إخفاق. كما شدد على أهمية التغلب على التفوق العسكري العددي والتكنولوجي للعدو مع تفوق النظام في العقيدة والتكتيك، داعيا إلى "الولاء والطاعة المطلقة" من قبل القوات.ومن ناحية أخرى، أظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية "كيم" وهو يتحدث إلى المسؤولين في غرفة توجد فيها خريطة كبيرة لكوريا الجنوبية مكتوب عليها عبارة "الطرق الرئيسية في الدولة الدُمية كوريا الجنوبية". كما ظهر أيضا مجسم طبوغرافي مكتوب عليه "وسط سيول"، مما أدى إلى تكهنات بأن الغرفة هي المكان الذي تجري فيه الاستعدادات للحرب ضد كوريا الجنوبية.وقال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إن الوزارة تعتقد أن تشجيع الجنود والحث على الولاء ربما لم يكن من أولويات "كيم" خلال زيارته الميدانية للجامعة العسكرية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.